Aachen - Café Plattform: Seit 30 Jahren ein Ort der Zuwendung

Aachen.

Ohne große Reden und ohne strenges Protokoll: Das Café Plattform feierte sein 30-jähriges Jubiläum so, dass sich alle Besucher wohl fühlen konnten. Und so saßen sie bei herrlichem Wetter gemütlich an den Tischen vor dem Café an der Hermannstraße und versorgten sich mit Getränken und Gegrilltem. Die Big-Band untermalte die entspannte Atmosphäre mit ihrer Musik.