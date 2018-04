Aachen - Bushof der Zukunft noch in weiten Säcken

Aachen.

Am 2. April 1968 titeln die „Nachrichten“: „Platz für 500 Autos. Stadt Aachen schreibt Parkhaus mit Omnibusbahnhof aus.“ Ziemlich genau 50 Jahre ist das her, und ziemlich genau so, wie es beschrieben war, kam es – ein Omnibusbahnhof wurde gebaut und darunter ein Parkhaus. Mittlerweile aber steht das Areal wieder auf dem Prüfstand.