Aachen.

In den Bus einsteigen, schnell und ohne Sucherei nach einem Parkplatz in die Stadt, und anschließend wieder zurück. Das hört sich einfach an, ist es in den meisten Fällen auch. Wenn man als junge Mutter mit einem Kinderwagen unterwegs ist, dann kann es etwas komplizierter werden. So einen Fall hat eine Leserin jetzt beobachtet, die aus der Eifel kommend mit der Linie SB 63 unterwegs war.