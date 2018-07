Aachen.

Graffiti sind für viele immer noch illegale Schmierereien an Hauswänden von vandalierenden Jugendlichen. Anders für Sebastian Walter, Geschäftsführer des KingzCorners an der Königstraße. Er bringt Jugendlichen die Graffiti-Kunst im Rahmen der Ferienspiele „Do your own things“ nahe und macht es sich zur Aufgabe, für den wirklich künstlerischen Part der Graffiti-Szene zu sensibilisieren.