Aachen.

Unter dem Motto „Handeln für die Ressource Wasser“ nimmt die Klasse 7d des Einhard-Gymnasiums in diesem Jahr mit einem besonderen Projekt am Bundesumwelt-Wettbewerb teil. Die neun Mädchen der Projektgruppe verwandeln eine Litfaßsäule an der Robert-Schuman-Straße/Ecke Siegelallee in eine bunte Unterwasserwelt, um auf die Gefährdung der Weltmeere aufmerksam zu machen.