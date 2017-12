Aachen.

Eigentlich hätte der 3. Juni dieses Jahres ein gewöhnlicher Sommertag für Markus Wacht und Sinan Altunkaya werden können. Doch um etwa sechs Uhr morgens wandelte sich der normale Alltag in eine brenzlige Notsituation – und ein Mehrfamilienhaus in einen Brandort. Als sich dann mehrere Menschen in dem lichterloh brennenden Anbau bemerkbar machten, gelangte das Drama an seinen Höhepunkt.