Aachen.

Der Ärger bei den Anwohnern am Driescher Hof darüber, dass die Lärmschutzmauer an der A44 entgegen der Versprechungen aus dem vergangenen Jahr nun doch nicht erneuert wird, ist ungebrochen. Die Bürgerinitiative will sich nun auf kommunaler und Landesebene für ihre Sache stark machen, wie Elmar Perkuhn im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt.