Aachen.

„Während ich hier auf meinem Talent sitze, sitzt er auf seinem Hintern“, klagt Celia. Der Haushalt ist ganz offensichtlich nicht ihr Ding, und während sie sich zu Hause langweilt, fährt ihr Ehemann die Firma an die Wand. Wäre es da nicht den Versuch wert, die Rollen einfach zu tauschen? Das Publikum in der Klangbrücke hatte bei der Premiere von „Liebling, ich bin da“ seine helle Freude an diesem Rollentausch.