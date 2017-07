Aachen.

Noch bis Freitag, 14. Juli, können die Bürger der Innenstadt Einwendungen, wie es so schön in Behördensprache heißt, gegen die Festlegungen des „Bebauungsplans 999“, Altstadtquartier Büchel, machen. Die entsprechenden Pläne hängen bis dahin im Foyer des Verwaltungsgebäudes am Marschiertor aus.