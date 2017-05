Britische Friedensaktivistin kommt nach Aachen Letzte Aktualisierung: 18. Mai 2017, 15:15 Uhr

Aachen. „Braucht Europa Aufrüstung?“ ist der Titel einer Veranstaltung am Samstag, zu der die Linken-Bundestagsfraktion nach Aachen einlädt. Als Gäste werden die britische Friedensaktivistin Kate Hudson von der Campaign for Nuclear Disarmament (Kampagne für Atomabrüstung) und Reiner Braun, Co-Vorsitzender des International Peace Bureau (Internationales Friedensbüro), erwartet.