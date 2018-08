Aachen - Brennende Stromleitung unter der A44 sorgt für Ampelausfall

Aachen.

Nach einem Brand unter der Brücke der Autobahn 44 über die Monschauer Straße in Aachen, die Bundesstraße 258, sind am Dienstagmorgen an der A44-Anschlussstelle Lichtenbusch Ampeln und Strom ausgefallen. Die Bundesstraße musste kurzzeitig gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.