Aachen - Brennende Baracke auf Camp Hitfeld: Polizei geht von Brandstiftung aus

Aachen. Eine größere Baracke auf dem ehemaligen belgischen Militärgelände Camp Hitfeld ist am frühen Samstagabend in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und konnte ein Übergreifen des Brandes auf das angrenzende Waldgebiet verhindern.

Angesichts der trockenen Witterung und der schlechten Wasserversorgung in dem Gebiet stellte dies die Kräfte vor eine Herausforderung, sagte Stefan Wenders von der Feuerwehr Aachen am Sonntag auf Nachfrage unserer Zeitung.

Der Alarm ging gegen 18.20 Uhr bei der Leitstelle ein, knapp zwei Stunden später, um kurz nach 20 Uhr, war der Einsatz beendet. Vor Ort waren neben der Hauptwache und der Feuerwache Süd auch die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Mitte und Kornelimünster.

Auch die Polizei nahm den Brandort in Augenschein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach aktuellen Ermittlungsstand gehe man von Brandstiftung aus, hieß es am Sonntag bei der Leitstelle der Polizei. In den vergangenen Jahren hat es mehrfach auf dem abgelegenen Camp Hitfeld am Aachener Südrand gebrannt, Ursache war auch in diesen Fällen stets Brandstiftung.