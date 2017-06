Aachen.

Für Tom (10) beginnt in diesem Sommer ein neuer Lebensabschnitt. Wie rund 2000 weitere Kinder in Aachen wechselt er von der Grundschule auf eine weiterführende Schule. Die Schule seiner Wahl allerdings kann Tom wohl nicht besuchen. An der Gesamtschule Brand hat er eine Absage kassiert.