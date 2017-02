Aachen.

Dirk H. ist geistig behindert, eine „leichte bis mittelgradige“ Beeinträchtigung seines Denkvermögens wurde in dem am Mittwoch beendeten Prozess um zwei schwere Brandstiftungen diag­nostiziert. Das hat den 35-Jährigen, der in einer Aachener Behindertenwerkstatt arbeitete, nicht daran gehindert, auf die schiefe Bahn zu geraten.