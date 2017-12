Brandstifter von der Uniklinik muss in die Psychiatrie Von: Wolfgang Schumacher

Letzte Aktualisierung: 18. Dezember 2017, 17:47 Uhr

Aachen. Der 58-jährige Elektriker Michael W. hat die Tat im Aachener Klinikum im Zustand völliger Schuldunfähigkeit begangen. Das entschied am Montag die fünfte Große Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Regina Böhme und ordnete an, W. in einer psychiatrischen Klinik unterzubringen.