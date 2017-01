Brand in Wohnheim: Bewohner aus Fenstern gerettet

Aachen. Im Aachener Bahnhofsviertel ist am Freitagvormittag ein Feuer in einem städtischen Übergangswohnheim für Obdachlose ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete acht Personen mit Hilfe von Leitern und Hubbühnen aus dem Gebäude.

Bildergalerie Brand in Heim: Großeinsatz am Aachener Bahnhof

Wie der Pressesprecher der Aachener Polizei Paul Kemen erklärte, wurde das Feuer um 10.30 Uhr gemeldet. Der Brand war in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen, die Flammen drohten auf den dritten Stock überzugreifen. Der Rauchpilz über der Stadt waren schon von weithin zu sehen.

Unsere Redakteurin Laura Beemelmanns berichtet live vor Ort:

Die Feuerwehr rückte mit etlichen Lösch- und Einsatzfahrzeugen auf dem Bahnhofsvorplatz an, insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei riegelte den Ort des Geschehens ab.

Die Hausbewohner konnten nach ersten Angaben unverletzt aus dem Gebäude gerettet werden. Sie wurden vorübergehend im Hotel am Bahnhof untergebracht und dort ärztlich versorgt. Sie werden im Lauf des Tages noch einmal in das Wohnheim zurückkehren dürfen, um ihre persönlichen Gegenstände aus dem Haus zu holen. Sie sollen auf andere Wohnheime verteilt werden.

In dem Gebäude hatte es vor rund 20 Jahren schon einmal einen größeren Brand gegeben, in der Zeit seitdem wurden mehrmals weitere kleine Feuer gelöscht. In dem Gebäude lebten zuletzt 25 Menschen, davon 19 Männer und sechs Frauen.