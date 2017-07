Brand im Keller verqualmt Treppenhaus

Aachen.

Zu einem Brand im Stadtteil Driescher Hof musste die Feuerwehr am Samstagabend ausrücken. Gegen 20.30 Uhr war die städteregionale Leitstelle an der Stolberger Straße alarmiert worden, weil dichter Rauch in einem Mehrfamilienhaus an der Stettiner Straße bemerkt worden war.