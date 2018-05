Aachen.

Zwei Feuer, eine Folge: Nach den Bränden in Mehrfamilienhäusern in Forst vor anderthalb Wochen und in der Schagenstraße am vergangenen Sonntagmorgen waren beide Gebäude nicht länger bewohnbar. Um die Unterbringung der Bewohner kümmern sich Feuerwehr und der städtische Fachbereich Soziales. Ursache der Brände ist in beiden Fällen ersten Erkenntnissen zufolge kein Fremdverschulden.