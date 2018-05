Karlspreis 2018: Aachen putzt sich für Emmanuel Macron heraus

Aachen. Die letzten Handgriffe werden getan, dann ist alles fertig für den großen Auftritt von Emmanuel Macron. Auch wenn das Team aus dem Rathaus Routine haben dürfte in Sachen Organisation einer Karlspreisverleihung: Der Karlspreis 2018 wird, so betonte Oberbürgermeister Marcel Philipp am Anfang dieser Woche im Pressegespräch, ein besonderer.

Das Interesse an Macron ist groß, die Sicherheitsanforderungen sind hoch. Mehr Sicherheitspersonal, mehr Kontrollen, mehr Journalisten als sonst üblich werden die Innenstadt prägen.

Trotzdem will Macron „ein Präsident zum Anfassen“ sein, er sucht gern den Kontakt zu Menschen. „Er will mehrfach das Bad in der Menge suchen“, erklärte Jürgen Linden, Vorsitzender des Karlspreisdirektoriums.

Und selbst wer nicht dem französischen Staatsoberhaupt die Hand schütteln kann, wird sich rund um Dom und Rathaus am Mittwoch und am Donnerstag sicherlich nicht langweilen: Bereits um 16 Uhr beginnt am Mittwoch das „Karlspreis Live“-Festival mit Informationsständen, kulinarischen Leckereien und viel Musik.