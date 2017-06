Bogenschützen-Gilde Burtscheid feiert 135. Jubiläum

Burtscheid. Anno 1882: In Burtscheid wird die Bogenschützen-Gilde gegründet. Im Volksmund wurde die neue Gesellschaft rasch unter dem Namen „Die dünnen Herren“ bekannt. In der Tat, die Jungs, allesamt rank und schlank, machten dem Spitznamen alle Ehre.

135 Jahre später haben die Schützen körperlich zwar ein wenig zugelegt, aber engagiert, aktiv und begeistert bei der Sache sind sie nach wie vor.

Das wurde am Wochenende beim Schützenfest anlässlich des 135. Jubiläums erneut deutlich. Die Gilde mit dem Vorsitzenden Hubert Windmüller, Vize Ralf Faymonville, Geschäftsführer Guido Meis und dessen Stellvertreter Marcel Windmüller an der Spitze bewältigten in Burtscheid zwei Tage lang ein strammes Programm.

Los ging es am Samstag mit einem Festzug durch Burtscheid zur Schützenwiese an der Siegelallee. Der erste Titel wurde an den neuen Prinzen Patrick Carls vergeben. Der Bürgerkönig des Vorjahres brauchte 32 Schuss bis zum Titel. Sophie Inden wird den Prinzen begleiten. Carls Nachfolger als Bürgerkönig wurde anschließend Markus Vootz, der sich den Preis des Oberbürgermeisters Marcel Philipp sicherte.

Der Sonntag begann mit einer Messe in St. Johann, ehe die Schützen zu den Kurpark-Terrassen marschierten, wo bei einer Matinee verdiente Mitglieder geehrt und ausgezeichnet wurden. Die silberne Verdienstnadel ging an Dominic Wichterich, den Verdienstorden bekam Manfred Willms verliehen. Gerd Schaaf, Sponsor der Gilde, galt Dank und Anerkennung und die silberne Verdienstnadel.

Für 25 Jahre „Gilde“-Treue wurde Mathias Schaaf dekoriert. Seit 40 Jahren gehört Guido Meis den Schützen an, den „Hohen Bruderschaftsorden“ bekam Hubert Windmüller überreicht. Erst zum zweiten Mal in der Gilde-Geschichte wurde die „Goldnadel mit Brillant“ ausgehändigt. Die hohe Auszeichnung ging an Heinz Hensen. Zu neuen Ehrenmitgliedern zählen nunmehr Hans Plum und Wolfgang Frauenrath.

Dieser war es auch, der am Nachmittag noch eins drauf setzen konnte und sich zum fünften Mal den Königstitel sicherte. Mit dem 80. Schuss hat er seinen Sohn Stefan abgelöst, der bis dahin in Amt und Würden war.

Am Abend wurde der neue König bei der Königshuldigung auf der Schützenwiese gebührend gefeiert. Zweiter Geschäftsführer Marcel Windmüller zog ein zufriedenes Fazit zum 135. Jubiläum: „Alles ist gut gelaufen. Festzug, Matinee, Schießen, Wetter.“