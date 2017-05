Bogenschützen-Gilde Burtscheid feiert 135-jähriges Bestehen

Aachen. Die St. Sebastianus-Bogenschützen-Gilde Burtscheid feiert in diesem Jahr ihr 135-jähriges Bestehen – und zwar mit einem zünftigen Schützenfest über drei Tage.

Am Samstag, 10. Juni, geht es los mit einem Festzug, der um 15 Uhr an den Burtscheider Kurparkterrassen startet und durch die Straßen von Burtscheid zur Schützenwiese an der Siegelallee 13a führt, wo anschließend ein neuer Prinz ermittelt wird.

Um 17.30 Uhr findet das Bürgerkönigsschießen statt, wo jeder Bürger ab 18 Jahre den Umgang mit der Armbrust lernen und seine Treffsicherheit auf einen großen Holzvogel beweisen kann. Das Bürgerkönigsschießen hat in Burtscheid eine lange Tradition und findet seit 1969 statt. Der Sieger erhält einen von Oberbürgermeister Marcel Philipp gestifteten Preis.

Der Sonntag, 11. Juni, beginnt für die Schützen um 10 Uhr mit einer Heiligen Messe in St. Johann. Danach marschieren die Schützen zu den Kurparkterrassen, wo eine Matinee für verdiente Mitglieder stattfindet. Gleichfalls findet dort ein Platzkonzert statt, es spielt der Orchesterverein Kohlscheid. Gegen 15 Uhr ist Abmarsch des Festzuges mit Abordnungen der Burtscheider Schützenvereine von den Kurparkterrassen, um das amtierende Königspaar Stefan und Monika Frauenrath abzuholen und zur Schützenwiese zu geleiten.

Dort angekommen beginnt das Schießen um die Königswürde. Ist die neue Majestät ermittelt, findet gegen 20 Uhr die Königshuldigung auf der Schützenwiese statt.

Am Montag, 12. Juni, startet der Tag mit einem gemeinsamen Mittagessen, anschließend gibt es ein Medaillenschießen. Danach wird der Sieger um den Preis der Gesellschaft ermittelt, bevor das Schützenfest ausklingt. Die Bogenschützen-Gilde lädt alle Bruderschaften, Bekannten und Nachbarn herzlich ein, die Wettbewerbe zu verfolgen und im Kreise der Gilde ein paar schöne Stunden zu verleben.