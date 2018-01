Aachen - Bluttat an der Trierer Straße: Junger Mann wird im Streit getötet

Aachen. Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften in Rothe Erde. Eine Sichtschutzwand ist aufgebaut, Mitarbeiter der Spurensicherung gehen ihrer Arbeit nach: Ein 23-jähriger Mann ist in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Trierer Straße getötet worden.

Video 23-jähriger Mann auf der Trierer Straße getötet Bildergalerie Bluttat an der Trierer Straße: 23-Jähriger getötet

Wie die Staatsanwaltschaft erklärt, sind drei Männer kurz nach der Tat festgenommen werden. Die Hintergründe des Vorfalls sind weitestgehend unklar.

Unweit der Aachen Arkaden und der Tankstelle an der Trierer Straße kam es zu später Stunde offenbar auf offener Straße zu einem heftigen Streit, an dem mehrere Personen beteiligt waren. Gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert.

Grund für den Streit ist unklar

Worum es bei dieser Auseinandersetzung ging, konnte Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts am Dienstag noch nicht sagen. Doch klar ist, dass einer der Männer, ein 23-Jähriger, im Streit getötet wurde. Ersten Informationen zufolge wurde er erstochen. Das wurde seitens der Staatsanwaltschaft allerdings nicht bestätigt.

„Die drei Tatverdächtigen konnten kurz darauf festgenommen werden“, erklärte Katja Schlenkermann-Pitts am Dienstag. Informationen unserer Zeitung zufolge wurden die drei verdächtigen Personen gegen halb eins in der Nacht, also bereits eine Stunde nach Einsatzbeginn, an der Elsassstraße aufgegriffen und festgenommen. Heute soll entschieden werden, ob sie in Untersuchungshaft kommen. „Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen, laufen.“ Eine Obduktion des Opfers hat am Dienstag bereits stattgefunden. Über das Ergebnis wollte Schlenkermann-Pitts aus ermittlungstaktischen Gründen noch nichts sagen.

Ob das 23-jährige Opfer und die drei Tatverdächtigen in irgendeiner Beziehung zueinander standen, ob weitere Personen an dem Streit beteiligt waren und worum es bei der Auseinandersetzung ging, konnte Oberstaatsanwältin Schlenkermann-Pitts am Dienstag noch nicht sagen.