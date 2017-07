Aachen.

Ein bisschen anrüchig sind sie schon noch, ein bisschen „verboten“, ein bisschen ein tabu: die Erotikromane. Sicherlich ist diese literarische Gattung lange nicht mehr so verpönt wie in den 50er Jahren, als Anne Desclos (Pseudonym: Pauline Réage) ihren Skandalroman „Geschichte der O.“ veröffentlichte, doch Bernd Walhorn, Autor des gerade erschienenen Romans „Blindfolded Dinner“, weiß auch zu berichten, dass die Scheu, ein solches Buch in die Hand zu nehmen und es sich genauer anzusehen, immer noch latent vorhanden ist – zumindest auf einer Buchmesse.