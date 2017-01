Bühnenbilder, Kostüme und Retuschierwerkstatt

Wenn jemand in einer Theateraufführung sitzt, dann macht er sich meist wenig Gedanken über das, was hinter den Kulissen passiert. Doch da spielt sich schon Wochen, wenn nicht sogar Monate zuvor so einiges ab. Bühnenbilder müssen gebaut, teilweise gemalt und aufwendig gestaltet, Kostüme genäht, Objekte retuschiert und Masken hergestellt werden.

In unserer AN-Serie „Blick hinter die Kulissen“ werden nun diese Bereiche in loser Folge ganz genau unter die Lupe genommen.