Bischof Helmut Dieser weiht im Dom drei Männer zu Priestern

Drei Männer hat Bischof Helmut Dieser am Samstag im Aachener Dom zu Priestern geweiht. Michael Druyen, Dr. Dennis Rokitta und Fr. Josef Ohagen CP hatten sich zuvor durch ein Philiosophie- und Theologiestudium, ein pastorales Jahrespraktikum, im Prieserseminar und im Dienst als Diakone auf die Priesterweihe vorbereitet.

Der 37-jährige Michael Druyen hatte zuvor eine Ausbildung zum Mechatroniker absolviert und an der RWTH Aachen Elektrotechnik studiert. Ein Chemiestudium hatte der 34-Jährige Dennis Rokitta in Köln begonnen und später in Medizinwissenschaften promoviert. Der 58-jährigen Josef Ohagen studierte Germanistik und Pädagogik, bevor er nach Postulat und Noviziat bei den Passionisten ebenso wie Druyen und Rokitta in Münster sein philosophisch-theologisches Studium aufnahm.