Aachen.

„Im Gehen die Aufgaben identifizieren“: So beschrieb der frisch bestellte Regionalvikar Pfarrer Frank Hendriks die Herausforderungen der acht Regionalteams im Bistum Aachen. Zusammen mit Pastoralreferentin Katrin Hohmann und dem Ehrenamtlichen Walter Nett bildet er das Regionalteam Aachen-Stadt. Jetzt wurden sie bei der Abendmesse in St. Johann-Baptist in Burtscheid von Bischof Helmut Dieser beauftragt.