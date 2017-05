Landes-Statistikstelle hat Stimmzettel in fünf Wahllokalen markiert

Die amtliche Statistikstelle des Landes IT NRW hat die jüngste Landtagswahl für eine statistische Erhebung genutzt und in fünf repräsentativ ausgewählten Stimmbezirken der Stadt verschiedene Geburtsjahresgruppen getrennt nach Geschlecht erfasst. Mehrere Wähler hat dies offenbar verunsichert, teils haben sie sich auch beim Oberbürgermeister beschwert, weil sie fürchteten, dass dadurch Rückschlüsse auf das Wahlverhalten einzelner Wähler möglich seien.

Die Daten wurden in den Stimmbezirken Stephanstraße, Untere Roermonder Straße, Monheimsallee, Auf dem Plue und Freund erhoben. In einem haben nur knapp 340 Menschen ihre Stimmzettel in die Urnen eingeworfen, in anderen zwischen 450 und rund 600 Menschen. Erfasst wurden jeweils fünf verschiedene Geburtsjahresgruppen nach Frau und Mann getrennt, angefangen bei den Geburtsjahren 1957 und früher bis hin zu den Jung- und Erstwählern der Jahrgänge 1993 bis 1999.

Nach Einschätzung des städtischen Presseamts seien keine Rückschlüsse auf das Wahlverhalten einzelner Personen möglich. Es weist zugleich darauf hin, dass die Stadt weder für die Auswahl der Stimmbezirke verantwortlich sei, noch dass sie vor Ort eine Auswertung vornehme. Alle markierten Stimmzettel würden versiegelt nach Düsseldorf geschickt und dort ausgewertet.

IT NRW kündigt an, in den gleichen Stimmbezirken auch bei der Bundestagswahl Daten zu erheben. Die Wähler sollen jeweils per Aushang darauf aufmerksam gemacht werden. (gei)