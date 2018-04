Auch ein Kunstprojekt für die Globalen Ziele

Im Sinne der Globalen Ziele muss die Schule bei den Kindern Bewusstsein schaffen für die Probleme, die sie anpacken müssen, sagt Schulleiter Hanno Bennemann. An der Gesamtschule laufen in dieser Sache alle Fäden bei Irmgard Schick zusammen. Sie eigens als Koordinatorin für Bildung für nachhaltige Entwicklung eingestellt worden.

In einem Kunstprojekt machen die Schülerinnen und Schüler nach außen sichtbar, dass sie sich einsetzen gegen Hunger und Ungerechtigkeit, gegen Klimawandel und die Verschmutzung der Meere, für Frieden und Tierschutz. Dazu haben sie mit dem Aachener Künstler und Kunstpädagogen Sebastian Schmidt (Kunstwerkstattmobil) Mauern und Zäune gestaltet. Entstanden ist auch ein Mosaik in Form eines Schlüssels – als Zeichen dafür, dass alle gemeinsam den Schlüssel zu einer guten Welt für alle in der Hand haben.

Derzeit ist in der Schule auch der „Globale Supermarkt“ aufgebaut. Die interaktive Lernstation des Eine-Welt-Forums Aachen geht mit vielen Bildern der Frage nach: „Was kostet dein Einkauf wirklich?“ Die jungen Leute erhalten die Quittung für den Kauf von Handy, Jeans, Sportschuhen oder Schokolade: Sie erfahren, wie viel an Rohstoffen, Wasser und Fläche bei der Herstellung verbraucht wurde, wie viel klimaschädliches Kohlendioxid dafür ausgestoßen wurde und welchen Einfluss dies auf die Lebensbedingungen von den Menschen hat, die an der Herstellung beteiligt waren.