Aachen - „Big Splash“ verspricht auf dem Sommerbend nassen Spaß

Dass sollte man überden Bend wissen

Der Bend startet am Freitag, 10. August, um 14 Uhr mit drei Böllerschüssen, Fassanstich ist um 18 mit Bürgermeisterin Hilde Scheidt, Kristina Wulf, Geschäftsführerin des Euro­gress Aachen, und Peter Loosen.

Bendtaler gibt es bei der Tourist-Information am Elisenbrunnen.

Ermäßigungen: Am Mittwoch zahlen Familien nur den halben Fahrpreis, am Freitag ist ab 19 Uhr „Ladies‘ Night“, und am Dienstag ab 14 Uhr wird es für Studenten günstiger.

Laut Peter Loosen, Vorsitzender des Schaustellerverbandes, hat sich auch die Parksituation am Bend verbessert. Demnach gibt es ausreichend bewirtschaftete und ausgeschilderte Parkplätze vier Euro.