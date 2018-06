Aachen.

„20 Stunden Sex am Stück, oder Ivana sieht ihre Kinder nie wieder.“ Bierdeckel mit dieser Aufschrift werden derzeit in den Lokalen der Pontstraße verteilt, um auf ein höchst sensibles Thema aufmerksam zu machen. „Denn Zwangsprostitution findet auch in Aachen statt, auch wenn niemand gerne offen darüber spricht“, so der Fachausschuss Prostitution.