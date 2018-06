Aachen.

Das Hausverbot gegen einen Studenten, der in der Zentralbibliothek der RWTH Aachen vor den Augen einer Studentin onaniert hatte, war rechtmäßig. Das hat am Mittwoch das Verwaltungsgericht Aachen entschieden. Der Student hatte den Vorfall in entscheidenden Punkten bestritten und gegen das von der RWTH verhängte Hausverbot geklagt.