Bezirksamt Richterich zieht in Grundschule

Aachen. Das Bezirksamt Aachen-Richterich muss von Montag, 29. Mai, bis Mittwoch 31. Mai, geschlossen bleiben. Grund ist der Umzug der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wegen der Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes das Haus für die anstehenden Bauarbeiten frei machen müssen.

Für knapp ein halbes Jahr werden sie in einem Gebäudeteil der Grundschule in der Grünenthaler Straße 2 und im Bezirksamt Laurensberg untergebracht. Während der vorgenannten drei Umzugstage sind die Mitarbeiter weder persönlich noch telefonisch erreichbar.

Ab Donnerstag, 1. Juni, sind Bezirksamtsleiterin Yvonne Moritz und ihre Mitarbeiterinnen für die Bereiche Ordnungs-, Friedhofs- und Wahlangelegenheiten sowie für die Themenbereiche Abfall und Sperrmüll, Hundesteuer, Wohnberechtigungsscheine, Aachen-Pass und Grillplatzvermietung in der Grundschule Richterich erreichbar. Einwohnermeldeangelegenheiten und der Bereich Wohngeld werden – mit Ausnahmen – dann grundsätzlich im Bezirksamt Laurensberg angeboten.

„Wir wollten zunächst die Landtagswahl ordnungsgemäß abwickeln und uns dann mit dem Umzug beschäftigen. Bewusst tangiert die Umbauphase auch die Zeit der Sommerferien, weil dann in der Grundschule natürlich kein Schulbetrieb ist“, erklärt Moritz die Terminplanung.

Die sonst im Richtericher Bezirksamt nachgefragten Serviceleistungen können auch an den beiden Bürgerservice-Standorten Katschhof und Bahnhofsplatz – nach Möglichkeit bei vorheriger Terminvereinbarung über das Servicecenter Call Aachen – und in den anderen Bezirksämtern erledigt werden. Die Richtericher Polizeidienststelle und der Quartiermanager werden in das Laurensberger Bezirksamt ausgelagert. Die Sprechstunde der Bezirkssozialarbeiter entfällt während der Umbaumaßnahme. Hier ist die Koordinierungsstelle in der Stephanstraße 16-20 unter Telefon 4325717 Ansprechpartnerin.

Das in der Grundschule untergebrachte Bezirksamt ist über den Schulhof erreichbar. Ein über den Pausenhof führender, durch einen Zaun abgetrennter Weg leitet direkt zur städtischen Dienststelle.

Zur Umbaumaßnahme: Der Eingang des Bezirksamtes Richterich liegt derzeit noch im Hochparterre und ist nur über sieben Stufen erreichbar. Zudem führt nur eine schmale Holztreppe in die oberen Etagen. Bei dem bevorstehenden Umbau wird ein ebenerdiger Zugang zum Gebäude erstellt, und durch den geplanten Aufzug sollen auch die oberen Etagen des Hauses barrierefrei erreichbar sein. Auch ein behindertengerechtes WC wird eingerichtet. Mit Blick auf den Denkmalschutz darf aber der Charakter des Hauses insgesamt nur möglichst wenig geändert werden.