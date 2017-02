Bewohnerparkzone: „E2“ wird vorgestellt

Aachen. Zwischen Alkuinstraße, Passstraße und Krefelder Straße sowie in Normannen- und Eginhardstraße soll die neue Bewohnerparkzone „E2“ entstehen.

Die Stadt lädt Anwohner des Viertels zu einer Informationsveranstaltung am Montag, 20. Februar, von 19 bis 21 Uhr in die Aula der Alkuin-Realschule, Alkuinstraße 40, ein. Das teilt das städtische Presseamt mit.

Die Fachverwaltung wird die bisherigen Planungen zur Einrichtung der Bewohnerparkzone „E2“ vorstellen. Die Gäste können ihre persönlichen Eindrücke und Wünsche vortragen.

Wer sich bereits vor der Abendveranstaltung am 20. Februar über das Bewohnerparken in der Zone „E2“ informieren möchte, kann das tun. Die Pläne liegen im Foyer des Verwaltungsgebäudes am Marschiertor, Lagerhausstraße 20, aus: von Montag bis Donnerstag, 13. bis 16. Februar, von 8 bis 18 Uhr und am Freitag, 17. Februar, von 8 bis 15.30 Uhr.