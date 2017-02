Noch weitere Aufführungen im März

Weitere Aufführungen gibt es am Sonntag, 12. Februar, Freitag, 17. Februar und Sonntag, 19. Februar, jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, aber Spenden sind gerne gesehen. Zählkarten gibt es an der Theaterkasse. Auch Reservierungen sind an der Theaterkasse möglich oder unter Telefon 0241/4784244.