Aachen-Walheim.

Am Sonntagabend wurde die ARAL-Tankstelle an der Schleidener Straße in Aachen-Walheim überfallen. Der Täter bedrohte gegen 22 Uhr einen Angestellten mit einer Schusswaffe und erbeutete circa 300 Euro. Danach flüchtete er zu Fuß. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher ohne Erfolg.