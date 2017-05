Besondere Ehrung: Seit 81 Jahren in der Gewerkschaft

Aachen. Im Vereinsheim der Gartenkolonie Hanbrucher Straße hat die Ortsgruppe Aachen der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) ihre Jubilare geehrt. Gewerkschaftssekretär Martin Peters aus Stolberg ging in seiner Festrede auch auf die Gefahren von rechts ein.

Er erinnert an das, was Gewerkschafter in der Vergangenheit erleiden mussten. Freiheit dürfe man auch heute nicht als gegeben nehmen, sondern als etwas, das immer wieder neu erstritten werden muss, sagte Peters. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Ortsgruppe, Hans Leffin, nahm er die Ehrungen vor.

Seit 60 Jahren Mitglied der Gewerkschaft sind Josef Salentin und Hans Schöner, seit 50 Jahren dabei sind Hans-Wolfgang Fischer, Hubert Frohn, Gerhard Müller und Hans Dieter Wagner.

Weitere Mitglieder wurden für 40 Jahre oder 25 Jahre in der Gewerkschaft geehrt. Besonders gewürdigt wurde Josef Müller. Er ist seit 81 Jahren organisiert.