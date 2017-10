Forst.

Zum Reformationsjubiläum erklang jetzt in der Auferstehungskirche das Oratorium „Paulus“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ gilt in diesem Werk sowohl dem Protagonisten Saulus/Paulus als auch der christlichen Gemeinde, die in einer großen Fuge symbolisch „das“ Lied der Reformation „Wir glauben all an einen Gott“ als Cantus firmus anstimmt.