Beratungsfirma soll der Stadt Aachen helfen: Sorgen der Linken und Piraten Von: gei

Letzte Aktualisierung: 22. September 2017, 21:10 Uhr

Aachen. Die Stadt Aachen will künftig die Beraterdienste der umstrittenen Gesellschaft „Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand“ (PD) in Anspruch nehmen. In nichtöffentlicher Sitzung hat der Rat damit mehrheitlich dem Wunsch der Verwaltung zugestimmt, sich an der Gesellschaft zu beteiligen.