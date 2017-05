Benefizlauf: Ein Lauf, der vielen Menschen Hilfe bringen soll

Aachen.

„Lauf doch mit!“ – so steht es auf dem Trikot von Manfred Xhonneux geschrieben und so lautet auch das Motto des Mitveranstalters des 17. Benefizlaufs am Sonntag, 25. Juni, im Waldstadion. „Jeder kann bei uns mitmachen, etwas für die eigene Gesundheit tun und anderen Menschen helfen“, betont Xhonneux.