Aachen.

Das letzte versteigerte Objekt brachte am meisten ein: Xavier Marys Skulptur aus Auspuffrohren, die wie Zweige eines Baumes aus Chrom angeordnet sind, wurde für 6000 Euro ersteigert. In gewohnter Manier ging es bei der Benefizauktion des Neuen Aachener Kunstvereins (NAK) Schlag auf Schlag. 77 Bilder kamen in rund zwei Stunden in einem prall gefüllten Saal unter den Hammer.