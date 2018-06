Aachen.

Das erste Gebot kam von Ulla Schmidt, Vorsitzende des Kuratoriums der Hospizstiftung Region Aachen, und war wohl als Eisbrecher gedacht. Dennoch lief die dritte Benefiz-Kunstauktion zugunsten der Hospizstiftung am vergangenen Sonntag nur schleppend an. Die meisten Stühle in der Aula Carolina blieben zudem leer.