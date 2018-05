Aachen - Beim Zirkusfest in Burtscheid gibt's Kasalla

Aachen. Die Kölschrock-Band Kasalla gastiert am Freitag, 18. Mai, für einen Benefizauftritt im Burtscheider Kurpark. „Stadt met K“, „Pirate“, „Alle Jläser huh“ oder „Mer sin eins“ – das Quintett um den aus Düren stammenden Gitarristen Florian Peil wird dem Publikum mit seinen Hits mächtig einheizen.

Der Auftritt, der um 18 Uhr beginnt, findet im Rahmen des Zirkusfestes der Katholischen Grundschule Michaelsberg statt, das in der Woche vom 14. Mai stattfindet. Der Erlös des Konzerts kommt der Schule zugute. Im Anschluss sorgt Ute Haupts alias DJ fishmoon für gute Stimmung im Zirkuszelt.

„Wir sind überglücklich, dass wir für unser Zirkusfest eine so namhafte Band gewinnen konnten“, sagt Schulleiterin Gisela Boing. Sie betont, dass sich das Fest mit seinem Programm ausdrücklich an alle Burtscheider richte: „Wir erfahren als Schule viel Unterstützung aus unserem Stadtteil, von den Familien, die hier leben, von den Vereinen und Gewerbetreibenden. Dafür sind wir sehr dankbar und möchten auch einmal etwas zurückgeben.“

Ein weiteres Highlight ist der Comedy-Abend mit Liza Kos und Volker Diefes am Dienstag, 15. Mai, um 19.30 Uhr. Die gebürtige Russin Elizaveta Kostyuk zerpflückt auf einzigartige Weise immer wieder gängige Vorurteile gegenüber Fremden und ist damit längst kein Geheimtipp mehr in der deutschen Comedy-Szene. In Burtscheid ist Volker Diefes an ihrer Seite. In seinem Programm „Ein Bauch ist auch schon mal ein Ansatz“ setzt er Bierbäuche gegen Körperkult, Smartphones gegen Lebensfreude und griffige Wortwitze gegen mediale Bildersintfluten.

Der Auftritt von Kasalla und der Comedy-Abend mit Liza Kos und Volker Diefes finden in der einzigartigen Atmosphäre eines Zirkuszelts statt, das für das Zirkusfest im Burtscheider Kurpark errichtet wird. Der Platz ist auf 450 Personen pro Veranstaltung begrenzt.

Karten für die Veranstaltungen sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich: für Kasalla zum Preis von zehn Euro, für den Comedy-Abend zum Preis von zwölf Euro. Vorverkaufsstellen in Aachen sind bei Photo Preim am Elisengarten, Ursulinenstraße, Rewe Stenten, Krugenofen, im Haus des Gastes am Burtscheider Markt und im Café Esser in der Fußgängerzone in Burtscheid, Kapellenstraße.

Für das Zirkusfest erarbeiten die Kinder der KGS Michaelsberg gemeinsam mit dem Zirkus Phantasia ein Programm. Auftritte der Kinder finden am Mittwoch, 16. Mai, und Donnerstag, 17. Mai, jeweils um 17 Uhr statt, am Freitag, 18. Mai, um 14 Uhr und am Samstag, 19. Mai, um 10 Uhr. Karten für die Vorstellungen zum Preis von zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder sind ausschließlich an der Zirkuskasse erhältlich.