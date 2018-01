Aachen.

Zum 2x11-jährigen närrischen Jubiläum der Karnevalssitzung im Schängchen ließen Spielleiter Otto Trebels und sein Ensemble die Puppen tanzen: Am Premierenwochenende von „Öcher fiere met et Schängche Fastelovend“ erlebten Jung und Alt eine unterhaltsame Revue in der Barockfabrik.