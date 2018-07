Aachen.

Start zu großen Oldtimerausfahrt der Ecurie Aix-La-Chapelle. An der Startlinie steht ein Jaguar E Type von 1964. Der Motor holt sonoren Sound aus zwölf Zylindern. Der Lack glänzt in der Sonne, viel Chrom blitzt. Das Armaturenbrett funkelt in poliertem Wurzelholz, die Sitze imponieren mit edel gealtertem Leder.