Aachen - Bei Homejacking teures Auto und Schusswaffen erbeutet

Aachen. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Haus im Aachener Süden eingebrochen. Die Einbrecher erbeuteten neben einem hochpreisigen SUV-Fahrzeug über ein Dutzend Langwaffen und mehrere Kurzwaffen.

Die Täter waren in der Nacht in das Haus eingestiegen und hatten von den schlafenden Hausbewohnern unbemerkt, die Fahrzeugschlüssel und zwei Tresore, in denen sich die Waffen befanden, mitgenommen. Die Opfer, ein Ehepaar, sind Jäger und hatten entsprechende Waffengenehmigungen.

Den Einbruch bemerkte das Ehepaar erst am Freitagmorgen. Die Tresore wurden zwischenzeitlich in einem Waldgebiet bei Eupen (Belgien) aufgefunden. Die Waffen bleiben genauso wie der gestohlene Wagen verschwunden. Die Diebstahlsmethode, bei einem Einbruch Autoschlüssel mitzunehmen und dann das dazugehörige Fahrzeug zu stehlen, wird Homejacking genannt.