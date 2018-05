Aachen - Bei der Premiere von Flic Flac in Aachen ist Perfektion das Ziel

Aachen.

Wenn Nicolai Kuntz am Donnerstag über den Bendplatz läuft, dann hat er seine Augen überall. Alles muss sitzen, jede Leitung verlegt und jeder Anschluss an der richtigen Stelle sein. Jetzt darf nichts mehr schiefgehen, denn am Abend wird um 20 Uhr die Premiere von „Farblos“ gefeiert. Und Kuntz‘ Anspruch für das Aachener Debüt von Flic Flac ist Perfektion.