Bei den neuen Rotariern gibt‘s auch digitale Treffen

Aachen. Jünger, weiblicher und vernetzt: Der neue Rotary Club Aachen Connect will Tradition mit Zeitgeist und moderner Technik paaren. Die Clubgründung wurde nun mit einer Charterfeier in den Räumen der Erholungs-Gesellschaft zelebriert.

Die Charterfeier ist das klassische Aufnahme-Ritual eines Clubs in die internationale rotarische Welt. „Sie ist aber auch ein Dankeschön an all diejenigen, die mit ihrem großen Einsatz zur Gründung beigetragen“, erklärt Präsidentin Nadja Picard.

Der Rotary Club Aachen Connect ist ein Hybridclub. Neben den Treffen, die zweimal im Monat im Hotel Buschhausen stattfinden, gibt es auch digitale Zusammenkünfte: einmal im Monat über Rechner, Laptop oder Pad. Rotarier, die gerade nicht in Aachen sind, können sich übers Handy oder den Rechner zu den Treffen auf eine Leinwand zuschalten. Auch Clubmitglieder, die beruflich viel unterwegs sind, können so aktiv am Treffen teilnehmen.

Rotary Clubs sind oft männlich dominiert. Der Rotary Club Aachen Connect will das anders machen: Er setzt auf viele weibliche Mitglieder und möchte auch das Durchschnittsalter im Club jung halten. Aktuell gibt es 23 Mitglieder. „Wir glauben aber, dass wir schnell wachsen können und so auch unseren Wirkungskreis bei Aktionen und Projekten erweitern“, sagt die Präsidentin.