Aachen - Bei den Lustigen Blaumännern ist Tanz Trumpf

Aachen.

Ein Jahr Training. Und das alles für diesen einen Moment. So muss es sich wohl für die elfjährige Nadia Geilen angefühlt haben, als sie am Wochenende bei der Großen Festsitzung der Lustigen Blaumänner tanzte. Etwa 300 Karnevalsjecke waren der Einladung in die Mensa der Leo-Löwenstein-Kaserne gefolgt.