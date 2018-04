Aachen - Bei den Aachenern war für Nahles nichts zu holen

Bei den Aachenern war für Nahles nichts zu holen Von: gei

Aachen. Unter den 172 Stimmen die auf dem SPD-Parteitag am Sonntag in Wiesbaden an Simone Lange gingen, waren zwei aus Aachen. Sowohl Karl Schultheis als auch Daniela Jansen ließen – trotz geheimer Wahl – auf Anfrage der „Nachrichten“ schnell durchblicken, dass sie bei der Wahl der neuen Parteivorsitzenden viel Gefallen an der klaren Außenseiterin und Parteilinken aus dem Norden gefunden haben.