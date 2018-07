Aachen.

CHIO-Atmosphäre in der Innenstadt? Und schon vor Turnierbeginn? Eine Ausstellung anlässlich des 120-jährigen Bestehens des Aachen-Laurensberger Rennvereins (ALRV) mit dem Titel „Weltfest des Pferdesports – CHIO Aachen“ in der Elisengalerie macht es möglich. Sie gibt Einblicke in die Chronologie des ALRV sowie in die pferdesportliche Geschichte in Aachen im Allgemeinen.